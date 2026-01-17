Okan Buruk'tan flaş Süper Kupa finali açıklaması: Galatasaray'ın genlerine yakışmadı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Kısa bir ara verdiklerini ve bu süreçte dinlenme fırsatı yakaladıklarını belirten Buruk, Süper Kupa performansına da değindi:

"İyi başladık ama Fenerbahçe maçında istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Galatasaray'ın genlerine yakışmayan bir mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük."

Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçını hazırlık niteliğinde gördüklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, stadyum atmosferlerinin son dönemde oyuncular için önemli bir sınav olduğunu vurguladı:

"Zaman zaman oyuna giremememizin nedenlerinden biri atmosfer. Mücadele etmemize engel değil ama oyuncularımız için gerçek bir test oluyor. İkinci yarıya başlıyoruz ve bu atmosferde Galatasaray'ın ne kadar güçlü olduğunu göstereceğiz."

Rakip analizi hakkında da konuşan Buruk, Gaziantep FK'nın oyun planına dikkat çekti:

"Karşımızda kendi oyununu oynamaya çalışan, Burak Yılmaz'ın takımı var. Savunmada üçlü mü dörtlü mü başlayacakları konusunda soru işaretimiz vardı. Son hamleyle üçlü savunma tercih edeceklerini düşünüyoruz."

Şampiyonluk yarışındaki avantajlarına da değinen Okan Buruk, "İlk yarının lideriyiz ve 3 puan öndeyiz. Bu maçı kazanırsak farkı 6 puana çıkaracağız. Çarşamba günü Avrupa'da çok önemli bir maça çıkacağız. Sportif anlamda başarılı bir Galatasaray var. Yarışacağımız tüm kupalarda hedefe ulaşmak için en üst seviyeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sakatlık ve kadro durumu hakkında da bilgi veren Buruk, Afrika Kupası'ndan iki oyuncunun döneceğini belirterek, "Singo bugün yok. Bir sonraki maça mı yoksa Karagümrük karşılaşmasına mı yetişir, doktor raporuna göre karar vereceğiz. Sara'nın durumu ağrı eşiğine bağlı, daha hızlı dönebilir. Arda'nın sakatlığı vardı, Torreira ise cezalı. Ancak sahaya maçı kazanacak güçlü bir 11'le çıkacağız" dedi.