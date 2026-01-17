CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Başakşehir evinde kazandı! Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti

Başakşehir evinde kazandı! Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 19:01
Başakşehir evinde kazandı! Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1 kazanarak hanesine üç puanı yazdırdı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 15. dakikasında Eldar Şahmuradov'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Karagümrük, 75. dakikada David Datro Fofana ile eşitliği sağladı.

Maçın son bölümlerinde galibiyet için yüklenen Başakşehir, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle yeniden öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir puanını 26'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Larsson'dan topu kapan Operi, çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Shomurodov, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

40. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fayzullayev'in kale önünde yaptığı vuruşta kaleci Grbic gole izin vermedi.

Turuncu-lacivertli ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

49. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Selke'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan uzak direğe çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Grbic'den döndü.

56. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Çağtay Kurukalıp'ın sağdan kullandığı kornerde Opoku'nun kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışında Barış Kalaycı'nın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Pozisyonun devamında Kranevitter'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta Muhammed, bu kez iki hamlede topun sahibi oldu.

61. dakikada Brnic'in soldan ortasında Selke'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, beraberliği sağladı. Barış Kalaycı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana, önce Operi sonra da Opoku'yu geçti. Fildişi Sahilli oyuncu, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in solundan filelere gönderdi: 1-1.

78. dakikada Harit'in ara pasında Ömer Ali, sağdan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Shomurodov'un ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta top kaleci Grbic'den döndü. Özbek oyuncunun altıpasın solunda tamamlamak istediği meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

87. dakikada Başakşehir, ikinci golü buldu. Brnic'in soldan ortasında Balkovec'in uzaklaştırdığı top, ceza yayının sağında Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasına girip iki futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra penaltı noktası civarında sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

