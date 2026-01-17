Arda Güler’den asist şovu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, sahasında Levante'yi konuk etti. Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, etkili oyununu skora yansıtarak üstünlüğünü kabul ettirdi.

Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri 65. dakikada yaşandı. Bu dakikada Real Madrid adına kullanılan kornerde Arda Güler, ceza sahasına adeta nokta atışı bir orta gönderdi. Genç yıldızın müthiş ortasında iyi yükselen Raúl Asencio, kafa vuruşuyla topu ağlara yollayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN ASİSTİ