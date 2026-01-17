CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arda Güler’den asist şovu!

Arda Güler’den asist şovu!

La Liga’nın 20. haftasında Levante’yi ağırlayan Real Madrid’de milli yıldız Arda Güler, kornerden yaptığı asistle gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 17:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler’den asist şovu!

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, sahasında Levante'yi konuk etti. Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, etkili oyununu skora yansıtarak üstünlüğünü kabul ettirdi.

Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri 65. dakikada yaşandı. Bu dakikada Real Madrid adına kullanılan kornerde Arda Güler, ceza sahasına adeta nokta atışı bir orta gönderdi. Genç yıldızın müthiş ortasında iyi yükselen Raúl Asencio, kafa vuruşuyla topu ağlara yollayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN ASİSTİ

G.Saray'da Frattesi gelişmesi!
Lookman transferinde yeni talip!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
R. Madrid'den flaş karar! Arda Güler...
F.Bahçe'de Nunez şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 17:14
F.Bahçe, Avrupa'ya örnek oldu! F.Bahçe, Avrupa'ya örnek oldu! 17:06
İşte Dakar Rallisi'nin şampiyonları! İşte Dakar Rallisi'nin şampiyonları! 16:53
Trabzonspor'da seri sürüyor! Trabzonspor'da seri sürüyor! 16:17
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam! Fenerbahçe'de hazırlıklar tamam! 16:12
R. Madrid'den flaş karar! Arda Güler... R. Madrid'den flaş karar! Arda Güler... 16:09
Daha Eski
Bandırmaspor'dan Pendik'e farklı tarife! Bandırmaspor'dan Pendik'e farklı tarife! 15:52
Hatay'da gol çok! Kazanan yok Hatay'da gol çok! Kazanan yok 15:45
Fırtına'ya Norveçli sol bek! Fırtına'ya Norveçli sol bek! 15:35
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 15:29
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 15:17
Mathias Lovik hayatı ve kariyeri Mathias Lovik hayatı ve kariyeri 15:11