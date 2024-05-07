TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR? | Tuva Cihangir Atasever nereli, kaç yaşında? Uzaya ne zaman gidecek?

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR? | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzaya çıkacak olan ikinci Türk astronotun Tuva Cihangir Atasever olduğunu duyurdu. Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlenmesinin ardından Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde başladığı yolculuğunu 9 Şubat 2024'te Dünya'ya inerek tamamladı. Yedek listesinde yer alan Atasever'in ise uzaya gönderilecek ikinci Türk astronot olduğu açıklandı. Peki Tuva Cihangir Atasever kimdir, nereli, kaç yaşında? Uzaya ne zaman gidecek?

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğan 32 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Türkiye'ye dönen Atasever, beş sene süresince Roketsan'da Aviyonik mühendisi olarak çalıştı.

TUVA CİHANGİR ATASEVER UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Atasever ile Bakanlık'ta, "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" konulu basın toplantısı düzenledi.

Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Kacır, şu açıklamayı yaptı:

"...Sırada diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu bulunuyor. Nasıl ki Alper Gezeravcı'nın tarihi uzay yolculuğu ile gururlandıysak, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu için de oldukça heyecanlıyız. Astronotumuz Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek. Yaklaşık 1,5 saatlik bir sürede gerçekleşmesi planlanan bu uçuşta astronotumuzu taşıyacak 'VSS Unity' yörünge altı aracı önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişecek, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak. Yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında mikro yerçekimi ortamında, biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deney icra etmek de mümkün olacak."