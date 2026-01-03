CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFE HABERİ - Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e Livakovic cevabı! Teklif kabul edildi mi?

TRANSFE HABERİ - Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e Livakovic cevabı! Teklif kabul edildi mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'den gelen teklifi şartları yetersiz bularak geri çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 15:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFE HABERİ - Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e Livakovic cevabı! Teklif kabul edildi mi?

Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic'in İspanya macerası beklendiği gibi ilerlemezken, tecrübeli kaleci için yeni bir transfer girişimi gündeme geldi.

TRANSFE HABERİ - Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e Livakovic cevabı! Teklif kabul edildi mi?

RESMİ GİRİŞİM
Hırvat basınından Index HR'nin aktardığına göre Dinamo Zagreb, Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelen öneriyi kabul etmedi.

TRANSFE HABERİ - Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e Livakovic cevabı! Teklif kabul edildi mi?

Dinamo Zagreb'in teklifinde, yıllık yaklaşık 3.3 milyon euro kazanan Livakovic'in maaşının yalnızca küçük bir bölümünün karşılanmasının önerildiği belirtildi. Fenerbahçe cephesi ise bu şartları yeterli bulmayarak teklifi reddetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Ittihad-Al Taawoun maçı izleme bilgileri! Al Ittihad-Al Taawoun maçı izleme bilgileri! 15:04
Mali-Tunus maçı hangi kanalda? Mali-Tunus maçı hangi kanalda? 14:50
Atalanta-Roma maçı bilgileri! Atalanta-Roma maçı bilgileri! 14:45
Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı! 14:43
Anthony Musaba Fenerbahçe'de! Anthony Musaba Fenerbahçe'de! 14:41
Senegal-Sudan maçı hangi kanalda? Senegal-Sudan maçı hangi kanalda? 14:37
Daha Eski
CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri! CANLI Juventus Lecce maçı izleme bilgileri! 14:19
Lille-Rennes maçından son notlar! Lille-Rennes maçından son notlar! 14:15
Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! Inter’den Hakan Çalhanoğlu planı! 14:12
Nice-Strasbourg maçı canlı yayın bilgisi! Nice-Strasbourg maçı canlı yayın bilgisi! 14:05
Monaco-Lyon maçı hakkında! Monaco-Lyon maçı hakkında! 13:45
Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... Oğuz Aydın hakkında çarpıcı iddia! Galatasaray... 13:18