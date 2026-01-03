TRANSFE HABERİ - Fenerbahçe’den Dinamo Zagreb’e Livakovic cevabı! Teklif kabul edildi mi?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic'in İspanya macerası beklendiği gibi ilerlemezken, tecrübeli kaleci için yeni bir transfer girişimi gündeme geldi.

RESMİ GİRİŞİM

Hırvat basınından Index HR'nin aktardığına göre Dinamo Zagreb, Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelen öneriyi kabul etmedi.