Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI | Panathinaikos Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı 7 Mayıs Salı günü saat 21:15'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.