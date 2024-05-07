Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI | Panathinaikos Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI | Panathinaikos Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kazanarak tur atlamak ve final four'a gitmek istiyor. Peki, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 11:40
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Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI | Panathinaikos Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı 7 Mayıs Salı günü saat 21:15'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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