MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI 2024 | Branşlara göre kontenjan dağılımı ve taban puanları

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl 20 bin yeni öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamada, pandeminin ekonomik sonuçları sürerken atılan bu adımın önemi vurgulanırken 20 bin öğretmen ataması için takvimin ardından kontenjan ve kadrolar da belli oldu. Binlerce öğretmen adayının beklediği haberi Milli Eğitim Bakanlığı, resmi hesabından paylaştı. İşte MEB 20 bin öğretmen atama branşlara göre kontenjan dağılımı ve taban puanları...

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI 2024

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı. Sözlü sınava tabi tutulacak olan tüm branşlarda, taban puan 50 olarak belirlendi. Aynı zamanda sözlü sınavın değerlendirme kapsamında yalnızca yüzde 50'sinin baz alınacağını belirten Bakan Tekin, atama için KPSS puanının etkisinin de yüzde 50 olacağını duyurdu.

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Adalet 3

Almanca 288

Arapça 262

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 1

Beden Eğitimi 320

Bilişim Teknolojileri 253

Biyoloji 167

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 16

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 4

Coğrafya 285

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 7

Denizcilik / Gemi Yönetimi 2

Denizcilik/Gemi Elektroniği 1

Denizcilik/Gemi Makineleri 1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.594

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 23

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 325

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 60

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 24

Farsça 1

Felsefe 232

Fen Bilimleri 305

Fizik 283

Geleneksel Türk Sanatları 1

Gemi Yapımı / Gemi Donatım 3

Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1

Gemi Yapımı / Yat İnşa 2

Gıda Teknolojisi 15

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 38

Görsel Sanatlar 249

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 6

Grafik ve Fotoğraf / Grafik 22

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 1

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 2

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 12

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 6

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 10

İlköğretim Matematik 174

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 217

İngilizce 968

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 5

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 7

Kimya / Kimya Teknolojisi 468

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 14

Kuyumculuk Teknolojisi 4

Laboratuvar Hizmetleri 11

Maden Teknolojisi 6

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 122

Matematik 317

Metal Teknolojisi 83

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 107

Motorlu Araçlar Teknolojisi 215

Muhasebe ve Finansman 1

Müzik 634

Okul Öncesi 903

Özel Eğitim 2.499

Plastik Teknolojisi 32

Psikoloji 2

Radyo-Televizyon 2

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine 7

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 1

Rehberlik 1.597

Rusça 16

Sağlık / Sağlık Hizmetleri 85

Sağlık Bilgisi 17

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 1

Sınıf Öğretmenliği 3.263

Sosyal Bilgiler 754

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 9

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 58

Tarih 619

Teknoloji ve Tasarım 17

Tekstil Teknolojisi / Tekstil 1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 38

Türk Dili ve Edebiyatı 796

Türkçe 804

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 4

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 4

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 46

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 3

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 6

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 50 4

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 16

Yiyecek İçecek Hizmetleri 214

Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs 2024 sözleşmeli öğretmen alımı atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan tablosu için 👉TIKLAYIN👈