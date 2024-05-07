MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI 2024 | Branşlara göre kontenjan dağılımı ve taban puanları

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl 20 bin yeni öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamada, pandeminin ekonomik sonuçları sürerken atılan bu adımın önemi vurgulanırken 20 bin öğretmen ataması için takvimin ardından kontenjan ve kadrolar da belli oldu. Binlerce öğretmen adayının beklediği haberi Milli Eğitim Bakanlığı, resmi hesabından paylaştı. İşte MEB 20 bin öğretmen atama branşlara göre kontenjan dağılımı ve taban puanları...
MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TABAN PUANLARI 2024
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı. Sözlü sınava tabi tutulacak olan tüm branşlarda, taban puan 50 olarak belirlendi. Aynı zamanda sözlü sınavın değerlendirme kapsamında yalnızca yüzde 50'sinin baz alınacağını belirten Bakan Tekin, atama için KPSS puanının etkisinin de yüzde 50 olacağını duyurdu.
MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞLARA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
- Adalet 3
- Almanca 288
- Arapça 262
- Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 1
- Beden Eğitimi 320
- Bilişim Teknolojileri 253
- Biyoloji 167
- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 16
- Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 4
- Coğrafya 285
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 7
- Denizcilik / Gemi Yönetimi 2
- Denizcilik/Gemi Elektroniği 1
- Denizcilik/Gemi Makineleri 1
- Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.594
- El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 23
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 325
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 60
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 24
- Farsça 1
- Felsefe 232
- Fen Bilimleri 305
- Fizik 283
- Geleneksel Türk Sanatları 1
- Gemi Yapımı / Gemi Donatım 3
- Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1
- Gemi Yapımı / Yat İnşa 2
- Gıda Teknolojisi 15
- Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 38
- Görsel Sanatlar 249
- Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 6
- Grafik ve Fotoğraf / Grafik 22
- Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 1
- Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 2
- Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 12
- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 6
- Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 10
- İlköğretim Matematik 174
- İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 217
- İngilizce 968
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 5
- İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2
- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 7
- Kimya / Kimya Teknolojisi 468
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 14
- Kuyumculuk Teknolojisi 4
- Laboratuvar Hizmetleri 11
- Maden Teknolojisi 6
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1
- Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 122
- Matematik 317
- Metal Teknolojisi 83
- Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 107
- Motorlu Araçlar Teknolojisi 215
- Muhasebe ve Finansman 1
- Müzik 634
- Okul Öncesi 903
- Özel Eğitim 2.499
- Plastik Teknolojisi 32
- Psikoloji 2
- Radyo-Televizyon 2
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine 7
- Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 1
- Rehberlik 1.597
- Rusça 16
- Sağlık / Sağlık Hizmetleri 85
- Sağlık Bilgisi 17
- Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 1
- Sınıf Öğretmenliği 3.263
- Sosyal Bilgiler 754
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 9
- Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 58
- Tarih 619
- Teknoloji ve Tasarım 17
- Tekstil Teknolojisi / Tekstil 1
- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 38
- Türk Dili ve Edebiyatı 796
- Türkçe 804
- Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 4
- Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 4
- Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 46
- Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 3
- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 6
- Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 50 4
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 16
- Yiyecek İçecek Hizmetleri 214
Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs 2024 sözleşmeli öğretmen alımı atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan tablosu için 👉TIKLAYIN👈