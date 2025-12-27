Kenan Yıldız'lı Juventus, Pisa'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında Pisa ile Juventus kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın boş geçmediği mücadelede Juventus sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Mücadelede Juventus'un ilk golü Pisa'dan Calabresi'nin kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi. Juventus adına 90+2. dakikada Kenan Yıldız sahneye çıktı.
Milli futbolcumuz kaydettiği gol ile takımının sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılmasını sağladı. Maçın ardından Juventus ligde 32 puanla 3. sırada bulunuyor. Pisa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor.