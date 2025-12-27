CANLI SKOR ANA SAYFA
Kenan Yıldız'lı Juventus, Pisa'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Pisa ile Juventus karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın gol kaydettiği mücadelede Juventus rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 00:43 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 01:05
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında Pisa ile Juventus kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın boş geçmediği mücadelede Juventus sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelede Juventus'un ilk golü Pisa'dan Calabresi'nin kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi. Juventus adına 90+2. dakikada Kenan Yıldız sahneye çıktı.

Milli futbolcumuz kaydettiği gol ile takımının sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılmasını sağladı. Maçın ardından Juventus ligde 32 puanla 3. sırada bulunuyor. Pisa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

