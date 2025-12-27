CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Chelsea 1-0'lık skorla öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 22:27
Chelsea evinde Aston Villa'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'in 18. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu. Chelsea ile Aston Villa'nın karşı karşıya geldiği mücadeleden konuk ekip Aston Villa 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Chelsea adına gol perdesini 37. dakikada Pedro açtı. İlk yarı bu golle Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda 63. dakikada Watkins skoru 1-1'e getirdi. Watkins 84. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımının sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmasını sağladı.

Maçın ardından Aston Villa ligde 39 puanla 3. sırada bulunuyor. Chelsea ise 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

