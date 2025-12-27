CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal için açıklama!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal için açıklama!

Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atmış olan Oğuzhan Özyakup, eskiden beraber forma terlettiği Necip Uysal için açıklama yaptı. Özyakup'tan siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Necip Uysal'a destek mesajı geldi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 00:55 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 00:56
Beşiktaş'ın eski yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan Necip Uysal için açıklama!

Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atmış olan Oğuzhan Özyakup, eskiden beraber forma terlettiği Necip Uysal için açıklama yaptı. Özyakup'tan siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Necip Uysal'a destek mesajı geldi.

İŞTE NECİP UYSAL'IN MESAJI:

Bazen insanın söyleyecekleri kelimelere sığmaz.

Bazen de susmak, yılların emeğine haksızlık olur.

Bu satırlar bir anlık duygunun değil; uzun yıllara yayılan bir tanıklığın ve derin bir vefanın ifadesidir.

10 yıl her günümü Necip'le yan yana geçirdiğim için değil…

2004'ten 2025'e kadar, sadece Beşiktaş'a adanmış bir hayatı bire bir bildiğim için bu kadar net konuşuyorum.

Çocuk yaşta kapısından girdiği kulüpte büyüyen, formasını bir gün bile pazarlık konusu yapmayan, sahada da saha dışında da Beşiktaş duruşundan taviz vermeyen birine yapılan bu muamele; ne yazık ki Türk futbolunun geldiği noktanın acı bir özetidir.

Beşiktaş'ta geçen 20 yıl boyunca, kim gelirse gelsin; her teknik direktör Necip'ten mutlaka faydalandı.

Farklı sistemlerde, farklı görevlerde, ihtiyaç duyulan her anda sorumluluk aldı.

Bazen ilk 11'de, bazen kulübede ama her zaman hazır, her zaman güvenilen bir isim oldu.

Bu da onun sadece bir futbolcu değil; istikrarın, fedakârlığın ve profesyonelliğin simgesi olduğunu açıkça gösteriyor.

"Veda" demek bile ağır geliyor.

Ama "yolları şimdilik ayırmak" gibi cümlelerin kurulması bile fazla.

Çünkü burada ayrılan bir yol değil; 21 yıl boyunca emeğiyle, karakteriyle, sessiz liderliğiyle yazılmış bir hikâye görmezden geliniyor.

Futbolun dinamiklerini ve bir kulübün değerlerini yönetmenin ne kadar hassas bir denge gerektirdiğini herkesin zaman zaman yeniden hatırlaması gerekiyor.

Aksi halde, kısa vadeli algılar ve yüzeysel değerlendirmeler; kulübe yıllarını vermiş, emeğiyle iz bırakmış insanların hak ettikleri değerin önüne geçebiliyor.

Sosyal medyada kurulan birkaç cümleyle, yıllara yayılan fedakârlıkların ve birikimin yok sayılabileceğini düşünmek ise kimseye yakışmaz.

Herkese saygım sonsuz.

Hayatım boyunca kimseye saygıda kusur etmedim.

Ama bazen susmak, yanlışın bir parçası olmak demektir.

Bu yüzden doğruları ve düşündüklerimi söylemek zorundayım.

Necip Uysal bu kulübün bir futbolcusu değil sadece.

Bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir.

Bunu unutanlar olur ama tarih unutmaz.

