Haberler Trabzonspor Trabzonspor deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13’üncü hafta maçında evinde konuk ettiği Trabzonspor’a 101-89 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor 8’inci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 6’ncı yenilgisini aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 23:03
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta maçında evinde konuk ettiği Trabzonspor'a 101-89 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor 8'inci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 6'ncı yenilgisini aldı.

SALON: Bsketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr 36, White Jr 5, McCollum 10, Robinson 4, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi

TRABZONSPOR: Reed 31, Taylor 22, Yeboah 14, Berk Demir 8, Hamm Jr 12, Delgado 6, İsmail Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Ege Arar, Tinkle

1'İNCİ PERİYOT: 23-27

DEVRE: 48-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-73

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
