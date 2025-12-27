Trabzonspor deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta maçında evinde konuk ettiği Trabzonspor'a 101-89 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor 8'inci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 6'ncı yenilgisini aldı.

SALON: Bsketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr 36, White Jr 5, McCollum 10, Robinson 4, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi

TRABZONSPOR: Reed 31, Taylor 22, Yeboah 14, Berk Demir 8, Hamm Jr 12, Delgado 6, İsmail Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Ege Arar, Tinkle

1'İNCİ PERİYOT: 23-27

DEVRE: 48-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-73