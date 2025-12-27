Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi. Nijerya, rakibini 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Nijerya'nın ilk golü 44. dakikada Ademola Lookman'ın asistinde Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'den geldi. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Lookman, 50. dakikada bu kez Beşiktaşlı futbolcu Wifried Ndidi'nin attığı golün asistini yaptı. Ademola Lookman, 67. dakikada Victor Osimhen'in asistinde ülkesi adına 3. golü kaydetti.

Tunus'un golleriyse 74. dakikada Montassar Talbi ve 87. dakikada Ali Abdi'den (p) geldi.

Nijerya bu sonuçla gruptaki 2. maçında da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkardı ve son 16'ya kalmayı garantiledi. Gruptaki ilk yenilgisini alan Tunus ise 3 puanla 2. sırada kendine yer buldu.