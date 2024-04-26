ATA AÖF 2. DÖNEM VİZE SINAV SONUCU SORGULA 2024 | ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI 2024 | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görenler için vize sınavları devam ediyor. Ara sınavlara katılan adaylar, üç oturum halinde yapılan sınavların ardından sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açıköğretim vize sınav sonucu sorgulama ve detaylar haberimizde...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

27-28 Nisan tarihlerinde uygulanacak sınavların sonuç tarihi henüz duyurulmadı ancak geçtiğimiz dönemlere kıyasla bu yıl da sınav sonuçlarının aralık ayının ilk 2 haftasında açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;

📅I.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30

📅II.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00

📅III.Oturum : 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

📅I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

📅I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024