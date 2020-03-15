Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi

Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi

'deki kötü gidişatı dindiremeyen , İttifak Holding 'a 1-0 mağlup olarak son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza attı.

Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta 'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Son olarak İttifak Holding 'a yenilerek, galibiyet hasretini 7 maça çıkaran , 2003 yılından bu yana ilk kez böyle bir seriyle karşı karşıya kaldı.

2002-2003'TE 9 MAÇLIK KÖTÜ SERİ
Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı.

Sarı-lacivertliler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun kazanamama serisini yaşadı.

KÖTÜ REKORA 2 MAÇ KALDI
Fenerbahçe, 'de 2 maç daha kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale etmiş olacak.

2002-2003 sezonunda 9 maç üst üste kazanamayarak bu alandaki en kötü istatistiğine sahip olan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor ve 'yı da yenemezse bu rekorunu egale edecek.

Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon bile bu kadar uzun süre galibiyete hasret kalmamıştı.

Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla üst üste 6 maç galip gelememişti.

11 ŞUBAT'TAN BU YANA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, resmi maçlarda 'tan bu yana taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Son galibiyetini çeyrek final rövanşında 11 Şubat'ta 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında 1-0'la alan sarı-lacivertliler, daha sonra 6 resmi maç yaptı.

Biri kupa, 5'i lig maçında çıkan Fenerbahçe, bu sürede 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 12:17
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