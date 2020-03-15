Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi
Süper Lig'deki kötü gidişatı dindiremeyen Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza attı.
Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.
Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilerek, galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana ilk kez böyle bir seriyle karşı karşıya kaldı.
2002-2003'TE 9 MAÇLIK KÖTÜ SERİ
Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı.
Sarı-lacivertliler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun kazanamama serisini yaşadı.
KÖTÜ REKORA 2 MAÇ KALDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç daha kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale etmiş olacak.
2002-2003 sezonunda 9 maç üst üste kazanamayarak bu alandaki en kötü istatistiğine sahip olan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı da yenemezse bu rekorunu egale edecek.
Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon bile bu kadar uzun süre galibiyete hasret kalmamıştı.
Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla üst üste 6 maç galip gelememişti.
11 ŞUBAT'TAN BU YANA GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe, resmi maçlarda 11 Şubat'tan bu yana taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 11 Şubat'ta TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında 1-0'la alan sarı-lacivertliler, daha sonra 6 resmi maç yaptı.
Biri kupa, 5'i lig maçında çıkan Fenerbahçe, bu sürede 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 12:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de son 17 yılın en uzun galibiyet özlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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