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15 Mart 2020, Pazar
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'de büyük çöküş! ...

Fenerbahçe'de büyük çöküş! Jailson...

İttifak Holding 'a 1-0 mağlup olarak üst üste 7 maçtan da galibiyet çıkaramayan 'de Cemil Usta Sezonu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu sezon başından beri yaptığı bireysel hatalarla takıma birçok puan kaybettirdi.

, 'de 26. haftada engelini de aşamadı. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda 'un hatasıyla yine sarsıldı. Sezon başından beri esas mevkii olan orta saha yerine stoperde oynatılan Brezilyalı futbolcu, bireysel hatalar yapmaya devam etti.

döneminde de stoperde tercih edilen Jailson, Konyaspor karşısında eksiklerin çok olması nedeniyle mecburen oynatıldı. Ancak yine hatasıyla hayal kırıklığı yarattı.

24 PUAN KAYBETTİRDİ
Milliyet'in haberine göre, bu sezon genelinde çıktığı 22 lig maçında hep tartışan 24 yaşındaki oyuncu, takımına toplamda 24 puan kaybettirdi. Özellikle dünkü Konyaspor deplasmanında Rijad Bajic'in golünde kafa vuruşunu yanlış yapan ve adeta rakibine asist yapan Sambacı, yine saç baş yoldurdu.

Sezon başından itibaren sırasıyla , , , Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve maçlarında bariz hatalar yapan yıldız oyuncu, 2 beraberlik ve 5 yenilgide başı çekti.

Jailson, Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltının üçünü de yaptırdı.

  1. 15.03.2020
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