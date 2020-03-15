Fenerbahçe'de büyük çöküş! Jailson...
İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak üst üste 7 maçtan da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de Cemil Usta Sezonu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Jailson sezon başından beri yaptığı bireysel hatalarla takıma birçok puan kaybettirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 26. haftada Konyaspor engelini de aşamadı. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda Jailson'un hatasıyla yine sarsıldı. Sezon başından beri esas mevkii olan orta saha yerine stoperde oynatılan Brezilyalı futbolcu, bireysel hatalar yapmaya devam etti.
Ersun Yanal döneminde de stoperde tercih edilen Jailson, Konyaspor karşısında eksiklerin çok olması nedeniyle mecburen oynatıldı. Ancak yine hatasıyla hayal kırıklığı yarattı.
24 PUAN KAYBETTİRDİ
Milliyet'in haberine göre, bu sezon genelinde çıktığı 22 lig maçında hep tartışan 24 yaşındaki oyuncu, takımına toplamda 24 puan kaybettirdi. Özellikle dünkü Konyaspor deplasmanında Rijad Bajic'in golünde kafa vuruşunu yanlış yapan ve adeta rakibine asist yapan Sambacı, yine saç baş yoldurdu.
Sezon başından itibaren sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında bariz hatalar yapan yıldız oyuncu, 2 beraberlik ve 5 yenilgide başı çekti.
Jailson, Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltının üçünü de yaptırdı.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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