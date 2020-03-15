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Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak kötü gidişata bu maçta da dur diyemedi. 9 kişi kalan rakibi karşısında istediği hücum aksiyonlarını gösteremeyen Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in taç kullanması gündeme oturdu. Deneyimli file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o an ve sosyal medyadaki yankıları...

15 Mart 2020 Pazar 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





