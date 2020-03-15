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Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak kötü gidişata bu maçta da dur diyemedi. 9 kişi kalan rakibi karşısında istediği hücum aksiyonlarını gösteremeyen Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in taç kullanması gündeme oturdu. Deneyimli file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o an ve sosyal medyadaki yankıları...
15 Mart 2020 Pazar 10:47
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7 maç sonra kazanan Konyaspor'un tek golünü 41. dakikada Riad Bajic atarken ev sahibinde 67'de Skubic, 76'da ise Ömer Ali Şahiner ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Konyaspor bu sonuçla puanını 26 yaparak maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı ve kümede kalma umutlarını korudu. Fenerbahçe ise 40 puanla 7. sırada kaldı.
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