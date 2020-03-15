Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galeri Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''

Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak kötü gidişata bu maçta da dur diyemedi. 9 kişi kalan rakibi karşısında istediği hücum aksiyonlarını gösteremeyen Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in taç kullanması gündeme oturdu. Deneyimli file bekçisinin bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o an ve sosyal medyadaki yankıları...
15 Mart 2020 Pazar 10:47
Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup olarak kazanamama serisini 7 maça çıkardı.

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Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''

7 maç sonra kazanan Konyaspor'un tek golünü 41. dakikada Riad Bajic atarken ev sahibinde 67'de Skubic, 76'da ise Ömer Ali Şahiner ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Konyaspor bu sonuçla puanını 26 yaparak maç fazlasıyla 14. sıraya tırmandı ve kümede kalma umutlarını korudu. Fenerbahçe ise 40 puanla 7. sırada kaldı.

Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''

KONYA'DA İLGİNÇ ANLAR
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Sarı lacivertlilerde kaleci Harun Tekin, dakikalar 70'i gösterdiğinde taç atışı kullandı

Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''

Harun'un taç kullanması sosyal medyada dikkat çekerken, sarı lacivertli taraftarların büyük bir kısmı da duruma tepki gösterdi. Öte yandan Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibi Konyaspor karşısında maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.

İşte sosyal medyada Harun Tekin yorumları...

Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''
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