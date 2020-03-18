‘Koşukavak ile görüştük ama..’

Fenerbahçe'nin birkaç gündür Altay'ı çalıştıran teknik direktör Yalçın Koşukavak ile görüştüğü iddia ediliyordu. Sarı-lacivertli kulüp, dün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur."

ASKIYA ALINDI

Bu temaslarımız, futbolun yapılandırılması kapsamında oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi, bu doğrultuda ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir. Ancak bugün (dün) itibariyle Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."

ALTAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertlilerin Yalçın Koşukavak ile ilgili yaptığı duyurunun ardından Altay'dan da açıklama geldi. İzmir ekibi, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup, kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

O PLAN TUTMADI

F.Bahçe'nin planı tutmadı. Altay ile 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Yalçın Koşukavak'ı kalan haftalarda takımın başına getirmeyi planlayan Kanarya, gelecek sezonda da genç hocayı farklı görevlerde kullanacaktı. Ancak İzmir ekibi, Koşukavak'ı bırakmak istemedi.