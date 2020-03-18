‘Koşukavak ile görüştük ama..’
Sarı-lacivertliler, Altay’ın hocası ile yaptığı teması doğruladı, “Ancak görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır” ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin birkaç gündür Altay'ı çalıştıran teknik direktör Yalçın Koşukavak ile görüştüğü iddia ediliyordu. Sarı-lacivertli kulüp, dün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur."
ASKIYA ALINDI
Bu temaslarımız, futbolun yapılandırılması kapsamında oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi, bu doğrultuda ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir. Ancak bugün (dün) itibariyle Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."
ALTAY'DAN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertlilerin Yalçın Koşukavak ile ilgili yaptığı duyurunun ardından Altay'dan da açıklama geldi. İzmir ekibi, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundan teklif iletilmiş olup, kulübümüz yönetim kurulundan kendilerine yapılan teklif için teşekkür edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
O PLAN TUTMADI
F.Bahçe'nin planı tutmadı. Altay ile 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Yalçın Koşukavak'ı kalan haftalarda takımın başına getirmeyi planlayan Kanarya, gelecek sezonda da genç hocayı farklı görevlerde kullanacaktı. Ancak İzmir ekibi, Koşukavak'ı bırakmak istemedi.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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