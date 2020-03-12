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12 Mart 2020, Perşembe
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sevinci

Dirar sevinci

Garry ve Falette’nin ardından oyuncu da takımla çalışmalara başladı.

maçının hazırlıkları devam ediyor. Samandıra'da dün yapılan idmanda oyuncular top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenmanın sonunda ise futbolcular kaleye şut çektiler. Tedavisi tamamlanan da idmanda takımla birlikte çalıştı. Rodrigues'in ardından yıldızın da iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.
  1. 12.3.2020
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