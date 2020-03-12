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12 Mart 2020, Perşembe
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Vural: Ben denenmem

ne zaman hocasız kalsa akla gelen isimlerden 'dan da açıklama geldi... Akhisar'ın başında yer alan tecrübeli isim, "'yi bırak, dünyanın önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Bu beni kırıyor. F.Bahçe beni 9 maç deneyecekmiş. başkasını denesin. Ben parmakla gösterilen bir adamım" ifadesini kullandı.

ne zaman hocasız kalsa akla gelen isimlerden 'dan da açıklama geldi... Akhisar'ın başında yer alan tecrübeli isim, "'yi bırak, dünyanın önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Bu beni kırıyor. F.Bahçe beni 9 maç deneyecekmiş. başkasını denesin. Ben parmakla gösterilen bir adamım" ifadesini kullandı.
  1. 12.3.2020
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