Vural: Ben denenmem
Kanarya ne zaman hocasız kalsa akla gelen isimlerden Yılmız Vural'dan da açıklama geldi... Akhisar'ın başında yer alan tecrübeli isim, "Türkiye'yi bırak, dünyanın önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Bu beni kırıyor. F.Bahçe beni 9 maç deneyecekmiş. Gitsin başkasını denesin. Ben parmakla gösterilen bir adamım" ifadesini kullandı.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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