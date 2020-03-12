Schmidt PSV’ye gitti
F.Bahçe'nin gündeminde yer alan teknik direktörlerden Roger Schmidt, PSV'ye gitti. Hollanda ekibi, 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Schmidt'in gelecek sezondan itibaren takımın başına geçeceği duyuruldu.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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