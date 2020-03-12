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12 Mart 2020, Perşembe
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Schmidt ’ye gitti

Schmidt PSV’ye gitti

F.Bahçe'nin gündeminde yer alan , 'ye gitti. ekibi, 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Schmidt'in gelecek sezondan itibaren takımın başına geçeceği duyuruldu.

F.Bahçe'nin gündeminde yer alan , 'ye gitti. ekibi, 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Schmidt'in gelecek sezondan itibaren takımın başına geçeceği duyuruldu.
  1. 12.3.2020
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