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16 Mart 2020, Pazartesi
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taraftarı sonunda isyan etti: istifa!

Fenerbahçe taraftarı sonunda isyan etti: Ali Koç istifa!

Geçen sezon son haftalara kadar ‘düşme stresi’ yaşayan, bu sezon da hüsrana uğrayan taraftarın sabrı tükendi: Lütfen artık istifa et başkan.

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan 'tan ümidi kesti. Sarı-lacivertli takımın, 9 kişilik 'a da mağlup olması sabırları tüketirken, sosyal medyada Koç'a istifa çağrısı yapıldı.

Küme düşme hattında geçen önceki yılın ardından, bu sezon da şampiyonluk ümitlerinin yok olması, oyuncuların 9 hafta kala havlu atması üzerine twitter'da Başkan Ali Koç'a 'bırak' mesajları yağdı.

İşte o mesajlar:

# Lütfen daha fazla zarar vermeden istifa et başkan, olmuyor!
# Yönetimine aldığın beceriksizleri de al git.
# Ne vizyon, ne hedef. Lütfen istifa et.
# 'nin 1 numaralı düşmanı Ali Koç'tur.
# Bize layık gördüğün Fenerbahçe bu mu!
# Son iki yılda kimseye destek olmadığımız kadar sana destek olduk.

  1. 16.3.2020
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