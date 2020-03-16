Fenerbahçe taraftarı sonunda isyan etti: Ali Koç istifa!

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'tan ümidi kesti. Sarı-lacivertli takımın, 9 kişilik Konyaspor'a da mağlup olması sabırları tüketirken, sosyal medyada Koç'a istifa çağrısı yapıldı.

Küme düşme hattında geçen önceki yılın ardından, bu sezon da şampiyonluk ümitlerinin yok olması, oyuncuların 9 hafta kala havlu atması üzerine twitter'da Başkan Ali Koç'a 'bırak' mesajları yağdı.

İşte o mesajlar:

# Lütfen daha fazla zarar vermeden istifa et başkan, olmuyor!

# Yönetimine aldığın beceriksizleri de al git.

# Ne vizyon, ne hedef. Lütfen istifa et.

# Fenerbahçe'nin 1 numaralı düşmanı Ali Koç'tur.

# Bize layık gördüğün Fenerbahçe bu mu!

# Son iki yılda kimseye destek olmadığımız kadar sana destek olduk.