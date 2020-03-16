Fenerbahçe taraftarı sonunda isyan etti: Ali Koç istifa!
Geçen sezon son haftalara kadar ‘düşme stresi’ yaşayan, bu sezon da hüsrana uğrayan taraftarın sabrı tükendi: Lütfen artık istifa et başkan.
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç'tan ümidi kesti. Sarı-lacivertli takımın, 9 kişilik Konyaspor'a da mağlup olması sabırları tüketirken, sosyal medyada Koç'a istifa çağrısı yapıldı.
Küme düşme hattında geçen önceki yılın ardından, bu sezon da şampiyonluk ümitlerinin yok olması, oyuncuların 9 hafta kala havlu atması üzerine twitter'da Başkan Ali Koç'a 'bırak' mesajları yağdı.
İşte o mesajlar:
# Lütfen daha fazla zarar vermeden istifa et başkan, olmuyor!
# Yönetimine aldığın beceriksizleri de al git.
# Ne vizyon, ne hedef. Lütfen istifa et.
# Fenerbahçe'nin 1 numaralı düşmanı Ali Koç'tur.
# Bize layık gördüğün Fenerbahçe bu mu!
# Son iki yılda kimseye destek olmadığımız kadar sana destek olduk.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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