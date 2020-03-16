Acil hoca aranıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Acil hoca aranıyor!

Acil hoca aranıyor!

Acil hoca aranıyor!

İki haftadır durumu idare eden ’nin süresi doldu. Teknik adam arayan yönetimin şimdi de Löw’ün kapısını çaldığı belirtildi.

Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinden bu yana maçlara teknik direktörsüz çıkan 'de deniz bitti! İKI haftadır A lisansı ile kulübede durumu idare eden 'nin süresi doldu. Kurallar gereği maçından itibaren kenarda artık pro lisans sahibi bir antrenörün yer alması gerekiyor.

Yönetim yeni arayışına hız verdi. Şimdiye kadar gündeme gelen Lucescu, , Erol Bulut ve konusunda bir gelişme olmazken, ise PSV'yi tercih etti. Sarı- lacivertlilerin son olarak 'le temas kurduğu iddia edildi. Alman 'nı çalıştıran 60 yaşındaki Löw'ün Euro 2020 finallerinin iptal edilmesi halinde gelebileceği ileri sürüldü.

YENİ STEPNE SERDAR DAYAT

Yönetim bu hafta da teknik direktör bulamazsa maçında kulübede altyapı direktörü Serdar Dayat'ın yer alması bekleniyor. Pro lisans diploması olan Dayat, sarı-lacivertli kulübün akademi takımlarının sorumlusu...

  1. 16.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Acil hoca aranıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN