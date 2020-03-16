Acil hoca aranıyor!
İki haftadır durumu idare eden Zeki Göle’nin süresi doldu. Teknik adam arayan yönetimin şimdi de Löw’ün kapısını çaldığı belirtildi.
Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinden bu yana maçlara teknik direktörsüz çıkan Fenerbahçe'de deniz bitti! İKI haftadır A lisansı ile kulübede durumu idare eden Zeki Göle'nin süresi doldu. Kurallar gereği Kayseri maçından itibaren kenarda artık pro lisans sahibi bir antrenörün yer alması gerekiyor.
Yönetim yeni teknik direktör arayışına hız verdi. Şimdiye kadar gündeme gelen Lucescu, Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Tayfun Korkut konusunda bir gelişme olmazken, Roger Schmidt ise PSV'yi tercih etti. Sarı- lacivertlilerin son olarak Joachim Löw'le temas kurduğu iddia edildi. Alman Milli Takımı'nı çalıştıran 60 yaşındaki Löw'ün Euro 2020 finallerinin iptal edilmesi halinde gelebileceği ileri sürüldü.
YENİ STEPNE SERDAR DAYAT
Yönetim bu hafta da teknik direktör bulamazsa Kayserispor maçında kulübede altyapı direktörü Serdar Dayat'ın yer alması bekleniyor. Pro lisans diploması olan Dayat, sarı-lacivertli kulübün akademi takımlarının sorumlusu...
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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