Fenerbahçe'nin çile yılları
Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kanarya, geçen sezonu bile arar oldu. İki maç daha kazanamazsa tarihteki en kötü serisini egale edecek.
Süper Lig'deki kötü gidişatı dindiremeyen Fenerbahçe, son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza attı. Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı. Son olarak İH Konyaspor'a yenilerek, galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana ilk kez böyle bir seriyle karşı karşıya kaldı.
REKORU 9 MAÇ
Kanarya, 2002-03 sezonunda 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı. Sarı-lacivertliler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun galibiyetsiz geçen serisini yaşadı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa ile oynayacağı maçları da kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale edecek.
GEÇEN YILI ARIYOR
Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon bile bu kadar uzun süre galibiyete hasret kalmamıştı. Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla üst üste 6 maç galip gelememişti. Kanarya, resmi maçlarda 11 Şubat'tan bu yana taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. Son galibiyet Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Şubat'ta 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında 1-0'lık skorla alındı.
2. YARI PUAN CETVELİNDE 14. SIRADA
Fenerbahçe ligin ikinci yarısında dibe vurdu. İkinci devreye iyi başlayan ve ilk iki maçını kazanan Kanarya daha sonra çöküşe geçti. 9 maçta 9 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, ikinci yarı puan cetvelinde 14'üncü sırada yer aldı ve düşme hattının sadece 1 puan üstünde konumlandı.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin çile yılları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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