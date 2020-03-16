Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü saat 20.00'de Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından sahaya geçti. İdman, sahada topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.