Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sabah yapılan antrenmanla başladı.
Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü saat 20.00'de Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından sahaya geçti. İdman, sahada topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
- 16.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.