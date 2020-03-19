Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Ligde kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 7 haftada galip gelmeyi başaramadı. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Altay Bayındır, Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalı Hasan Ali Kaldırım da takımını yalnız bırakacak. Öte yandan uzun süreli sakatlığının ardından takımdan ayrı koşular başlayan Sadık Çiftpınar da Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Vedat Muric ve Garry Rodrigues ise kart görmeleri durumunda 28. haftada Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.