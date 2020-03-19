Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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, 'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

, 'in 27. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 7 haftada galip gelmeyi başaramadı. , haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Fenerbahçe ile arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Altay Bayındır, Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalı da takımını yalnız bırakacak. Öte yandan uzun süreli sakatlığının ardından takımdan ayrı koşular başlayan Sadık Çiftpınar da Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Fenerbahçe'de , Vedat Muric ve Garry Rodrigues ise kart görmeleri durumunda 28. haftada deplasmanında forma giyemeyecek.

  1. 19.03.2020
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