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17 Mart 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Datome: Acil bir durum yok

: Acil bir durum yok

Datome: Acil bir durum yok

Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi , 'nin korona virüste ülkesi gibi henüz acil bir seviyede olmadığını söyledi.

Yıldız oyuncu, "'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Türkiye'nin ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum" açıklamasını yaptı.

  1. 17.3.2020
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