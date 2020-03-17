Datome: Acil bir durum yok

Yıldız oyuncu, "Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Türkiye'nin İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum" açıklamasını yaptı.