‘Volkan Demirel şeker gibi insan’
Westerlo'nun F.Bahçe'den kiraladığı kaleci Berke Özer, Volkan Demirel'in kariyerinde önemli yeri olduğunu söyledi.
Westerlo'nun F.Bahçe'den kiraladığı kaleci Berke Özer, Volkan Demirel'in kariyerinde önemli yeri olduğunu söyledi. "Kaleciliğe Volkan ağabey yüzünden başladım" diyen Berke, "Televizyondan izleye izleye Volkan ağabeyi kendime idol olarak belirledim. F.Bahçe'ye geldiğimde onu görünce elim ayağım titriyordu. En son, 'Oğlum rahat ol. Şeker gibi adamım' dedi. Hakikaten de öyle şeker gibi bir insan" ifadelerini kullandı.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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