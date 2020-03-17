‘Volkan Demirel şeker gibi insan’

Westerlo'nun F.Bahçe'den kiraladığı kaleci Berke Özer, Volkan Demirel'in kariyerinde önemli yeri olduğunu söyledi. "Kaleciliğe Volkan ağabey yüzünden başladım" diyen Berke, "Televizyondan izleye izleye Volkan ağabeyi kendime idol olarak belirledim. F.Bahçe'ye geldiğimde onu görünce elim ayağım titriyordu. En son, 'Oğlum rahat ol. Şeker gibi adamım' dedi. Hakikaten de öyle şeker gibi bir insan" ifadelerini kullandı.