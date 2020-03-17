Barcelona'dan Ömer Faruk Beyaz'a takip!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Sezon başında sarı-lacivertli takımla profesyonel sözleşmeye imza atan 16 yaşındaki futbolcuyu başta Barcelona olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri takibe aldı.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde... Sarı- Lacivertliler'in altyapısında yetişen genç yıldız devlerin kıskacında... Avrupa'nın önemli takımlarını scoutlarının Ömer Faruk Beyaz'ı takip ettiği ve sık sık bilgi aldığı öğrenildi.
BARCELONA TAKİBE ALDI
Barcelona, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ı (16) takibe aldı. Le10Sport'ta yer alan haberde, Katalan ekibinin sportif direktörü Eric Abidal'ın Kai Havertz (20 / Leverkusen), Rayan Cherki (16 / Lyon) ve Antonio Casas (19 / Sevilla) ile birlikte Türkiye'den 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın performansını scout ekibine izlettirdiği bildirildi. On numara mevkisinde oynayan Beyaz, U14 Elit A Ligi'nde bu sezon 14 maçta 2 gol attı.
İNGİLİZ DEVLERİ DE PEŞİNDE
İngiltere'de yayın yapan Express'in haberine göre Manchester City, Manchester United ve Barcelona 16'lık yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Beyaz'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor...
MALİ AÇIDAN ÇOK RAHATLATIR
Türkiye Ligi U19 Elik klasmanında Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 2 gol kaydetti. Ömer Faruk Beyaz'ın potansiyelinin farkında olan Sarı-Lacivertli yönetimin transfere izin vermesi ve mali açıdan rahatlaması bekleniyor. Dev kulüplerin önümüzdeki günlerde Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
- 17.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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