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17 Mart 2020, Salı
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Barcelona'dan Ömer Faruk Beyaz'a takip!

Süper Lig ekiplerinden 'nin genç yıldız adayı , Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Sezon başında sarı-lacivertli takımla profesyonel sözleşmeye imza atan 16 yaşındaki futbolcuyu başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri takibe aldı.

'nin 16 yaşındaki yıldızı , Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde... Sarı- Lacivertliler'in altyapısında yetişen genç yıldız devlerin kıskacında... Avrupa'nın önemli takımlarını scoutlarının Ömer Faruk Beyaz'ı takip ettiği ve sık sık bilgi aldığı öğrenildi.

BARCELONA TAKİBE ALDI
, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ı (16) takibe aldı. Le10Sport'ta yer alan haberde, Katalan ekibinin sportif direktörü Eric Abidal'ın Kai Havertz (20 / Leverkusen), Rayan Cherki (16 / Lyon) ve Antonio Casas (19 / Sevilla) ile birlikte Türkiye'den 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın performansını scout ekibine izlettirdiği bildirildi. On numara mevkisinde oynayan Beyaz, U14 Elit A Ligi'nde bu sezon 14 maçta 2 gol attı.

İNGİLİZ DEVLERİ DE PEŞİNDE
'de yayın yapan Express'in haberine göre , ve Barcelona 16'lık yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Beyaz'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor...

MALİ AÇIDAN ÇOK RAHATLATIR
Türkiye Ligi U19 Elik klasmanında Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan genç yıldız 2 gol kaydetti. Ömer Faruk Beyaz'ın potansiyelinin farkında olan Sarı-Lacivertli yönetimin transfere izin vermesi ve mali açıdan rahatlaması bekleniyor. Dev kulüplerin önümüzdeki günlerde Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

  1. 17.3.2020
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