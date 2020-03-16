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16 Mart 2020, Pazartesi
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Karar verildi! İşte 'nin hocası

Karar verildi! İşte Fenerbahçe'nin hocası

ekiplerinden 'de sezon sonuna kadar takımın başında olacak isim belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim yaptığı toplantının ardından 'yla bu sezonu bitirme kararı aldı.

'de 'ın sona ermesinin ardından arayışları hızlanmıştı. Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında teknik heyetten Zeki Murat Göle takımın başında yer almıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar kararını verdi ve takımı sezon sonuna kadar camianın tanıdık ismi 'na emanet etti.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'de az önce sona eren yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Sarı Lacivertli takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edilecek.

Ancak prosedürü tamamlamak için sarı-lacivertli yönetim Pro Lisans sahibi bir teknik direktörü maçlarda yedek kulübesinde bulunduracak. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sezon sonuna kadar tam yetkili hoca olacak.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 19:59
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