Karar verildi! İşte Fenerbahçe'nin hocası

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hızlanmıştı. Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında teknik heyetten Zeki Murat Göle takımın başında yer almıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar kararını verdi ve takımı sezon sonuna kadar camianın tanıdık ismi Emre Belözoğlu'na emanet etti.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'de az önce sona eren yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Sarı Lacivertli takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edilecek.

Ancak prosedürü tamamlamak için sarı-lacivertli yönetim Pro Lisans sahibi bir teknik direktörü maçlarda yedek kulübesinde bulunduracak. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sezon sonuna kadar tam yetkili hoca olacak.