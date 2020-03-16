Karar verildi! İşte Fenerbahçe'nin hocası
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar takımın başında olacak isim belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim yaptığı toplantının ardından Emre Belözoğlu'yla bu sezonu bitirme kararı aldı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sona ermesinin ardından teknik direktör arayışları hızlanmıştı. Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında teknik heyetten Zeki Murat Göle takımın başında yer almıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar kararını verdi ve takımı sezon sonuna kadar camianın tanıdık ismi Emre Belözoğlu'na emanet etti.
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'de az önce sona eren yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Sarı Lacivertli takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edilecek.
Ancak prosedürü tamamlamak için sarı-lacivertli yönetim Pro Lisans sahibi bir teknik direktörü maçlarda yedek kulübesinde bulunduracak. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sezon sonuna kadar tam yetkili hoca olacak.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 19:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Karar verildi! İşte Fenerbahçe'nin hocası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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