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12 Mart 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de kara tablo

Fenerbahçe'de kara tablo

İki sezondur taraftarını sevindiremeyen Fenerbahçe yönetimi için zorlu süreç gelecek yıl da devam edecek. Hocanın kim olacağı belli değil. Transferler için de bütçe gerekiyor. En az 8 takviye yapması gereken sarı-Lacivertliler, sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Bunları yaparken, FFP’nin yanı sıra Federasyon’un harcama limitine de takılmamak zorunda. İşte detaylar...

Fenerbahçe için gelecek sezon da sıkıntılı geçecek gibi... Sarı- Lacivertli Yönetim, 'ın gidişi sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni hoca belirlenmedi. Dolayısıyla yeni sezon öncesi kilit nokta olan kadro mühendisliği için yeni hoca bekleniyor.

Göndermek zorunda

Yönetim gelecek sezon için en az 8 oyuncu kadrosuna katacak... Sarı-Lacivertliler, oyuncu alabilmesi için futbolcu göndermek zorunda.

Ali Koç'un transferde işi zor

Fenerbahçe bir sağ bek, bir sol bek, iki stoper, bir orta saha, sağ ve sol açık, bir de yedek forvet almayı planlıyor. Ali Koç yönetiminin yaklaşık olarak 250 milyon liralık bir bütçeye ihtiyacı var. Bu mali tablo yönetimi düşünürüyor.

FFP ve harcama limiti kıskacında

Sarı-lacivertli Yönetim, transferleri yaparken 'nın FFP kurallarına uymak zorunda. Ayrıca sadece UEFA değil, 'nin belirlediği haracama limitleri de Fenerbahçe'nin transfer politikasını şekillendirecek.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 02:15
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