TFF'den ilginç karar! 4 günde iki önemli maça aynı isim!
Süper Lig'in 26. haftası şampiyonluk yolunda önemli maçlara sahne olacak. Haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. TFF derbi maçını Abdülkadir Bitigen'in yöneteceğini açıklarken, VAR'da Ali Palabıyık'ı görevlendirdi. Palabıyık'ın Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçında orta hakem olarak görev alması 4 gün içinde 2 önemli karşılaşmada nasıl bir performans göstereceği konusunda tartışma yarattı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. En göze çarpan atama zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması oldu. Bütün gözlerin çevrileceği derbi maçta hakem Abdülkadir Bitigen'i görevlendiren MHK, VAR odasında Ali Palabıyık'ın oturacağını açıkladı.
Ali Palabıyık'ın derbi maçında görev alması kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Bilindiği üzere Palabıyık, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçında orta hakem olarak düdük çalacak. Böylece Ali Palabıyık, TFF tarafından 4 gün içerisinde oynanacak ve ligin kaderini doğrudan etkileyecek olan 2 önemli maçta Palabıyık 2 önemli görevde yer alacak.
- 11.03.2020
- Gençlerbirliği'nde 4 eksik!
- Borussia Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz mi oynanacak? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Onyekuru ve Adem Büyük...
- Beşiktaş'ta hastalığını atlatan Caner Erkin antrenmanlara başladı!
- Beşiktaş'tan Akatlar'da koronavirüs temizliği!
- EURO 2020'nin ertelenmesini talep ettiler! UEFA...
- Tozu dumana katıp geceyi salladı! Fenerbahçe...
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
-
Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
-
Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
-
Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
TFF'den ilginç karar! 4 günde iki önemli maça aynı isim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.