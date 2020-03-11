TFF'den ilginç karar! 4 günde iki önemli maça aynı isim!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. En göze çarpan atama zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması oldu. Bütün gözlerin çevrileceği derbi maçta hakem Abdülkadir Bitigen'i görevlendiren MHK, VAR odasında Ali Palabıyık'ın oturacağını açıkladı.

Ali Palabıyık'ın derbi maçında görev alması kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Bilindiği üzere Palabıyık, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçında orta hakem olarak düdük çalacak. Böylece Ali Palabıyık, TFF tarafından 4 gün içerisinde oynanacak ve ligin kaderini doğrudan etkileyecek olan 2 önemli maçta Palabıyık 2 önemli görevde yer alacak.