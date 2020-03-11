TFF'den ilginç karar! 4 günde iki önemli maça aynı isim! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'den ilginç karar! 4 günde iki önemli maça aynı isim!

TFF'den ilginç karar! 4 günde iki önemli maça aynı isim!

'in 26. haftası şampiyonluk yolunda önemli maçlara sahne olacak. Haftanın dikkat çeken maçında , Stadyumu'nda 'ı konuk edecek. derbi maçını 'in yöneteceğini açıklarken, VAR'da 'ı görevlendirdi. Palabıyık'ın - maçında orta hakem olarak görev alması 4 gün içinde 2 önemli karşılaşmada nasıl bir performans göstereceği konusunda tartışma yarattı.

, Cemil Usta Sezonu 26. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. En göze çarpan atama zirve yarışını yakından ilgilendiren - karşılaşması oldu. Bütün gözlerin çevrileceği derbi maçta hakem 'i görevlendiren MHK, VAR odasında 'ın oturacağını açıkladı.

Ali Palabıyık'ın derbi maçında görev alması kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Bilindiği üzere Palabıyık, deprem felaketi nedeniyle ertelenen - maçında orta hakem olarak düdük çalacak. Böylece Ali Palabıyık, tarafından 4 gün içerisinde oynanacak ve ligin kaderini doğrudan etkileyecek olan 2 önemli maçta Palabıyık 2 önemli görevde yer alacak.

  1. 11.03.2020
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