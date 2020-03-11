EURO 2020'nin ertelenmesini talep ettiler! UEFA...
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, spor organizasyonlarını da olumsuz yönde etkiledi. Korkutan Kovid-19 salgınının UEFA'nın düzenlediği organizasyonları sekteye uğratacak mı? İşte yanıtı...
11 Mart 2020 Çarşamba 10:30
Güncelleme: 11.03.2020 10:30
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Dünya genelinde 3 bine yaklaşık insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını, EURO 2020'nin geleceğini değiştirebilir. İşte senaryolar...
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2020 ŞAMPiYONLAR LiGi FiNALi iSTANBUL'DAN ALINIR MI? Hürriyet'in derlediği habere göre, maç planlandığı gibi 30 Mayıs ta İstanbul'da yapılacak. UEFA, seyircisiz dahi olsa karşılaşmanın oynanmasını istiyor...
İTALYA - TÜRKİYE MAÇININ YERİ DEĞİŞİR Mİ? UEFA, 'Şu an itibariyla değişiklik yok' dedi. Ancak İtalya'daki karantina sürerse, 12 Haziran'daki EURO 2020 maçı İstanbul'a alınabilir.
A MİLLİ TAKIM'IN ÖZEL MAÇLARINA SEYİRCİ GİRECEK Mİ? 27 Mart'taLjubljana'daki Slovenya ve 30 Mart'taViyana'daki Avusturya karşılaşmalarına seyirci alınmayacak...
Koronavirüs tehlikesi tüm dünyayı tehdit ederken, birçok ülkede spor faaliyetleri ya durduruldu ya da seyircisiz oynanma kararı çıktı. Peki, Türkiye'yi ilgilendiren futbol organizasyonlarında durum ne?