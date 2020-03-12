PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galeri PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-1'in rövanşında PSG sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. PSG'nin 2-0'lık skorla turladığı karşılaşmaya Emre Can ile Neymar'ın kavgası damga vurdu. Mücadelenin 88. dakikasında Dortmund'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can çılgına döndü. İlk olarak Neymar'la tartışan Emre Can, ardından Brezilyalı futbolcu Marquinhos'la kapışınca kırmızı kart gördü. İşte o anlar...
12 Mart 2020 Perşembe 01:53 Güncelleme: 12.03.2020 01:53
PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund, Parc des Princes'de karşı karşıya geldi.

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PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

Fransız ekibi, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Rakibini 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Juan Bernat'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynana mücadelenin son dakikalarında ise büyük bir gerginlik yaşandı.

PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

Karşılaşmanın 88. dakikasında Neymar ile tartışan Emre Can, Brezilyalı yıldıza fiziksel temasta bulununca bir anda tansiyon yükseldi.

PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

PSG'li futbolcular Di Maria ve Marquinhos, Emre Can'ın bu hareketi sonrası oyuncuya doğru koşarken, diğer futbolcular da tartışmaya dahil oldu.

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