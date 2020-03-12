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PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-1'in rövanşında PSG sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. PSG'nin 2-0'lık skorla turladığı karşılaşmaya Emre Can ile Neymar'ın kavgası damga vurdu. Mücadelenin 88. dakikasında Dortmund'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can çılgına döndü. İlk olarak Neymar'la tartışan Emre Can, ardından Brezilyalı futbolcu Marquinhos'la kapışınca kırmızı kart gördü. İşte o anlar...
12 Mart 2020 Perşembe 01:53
Güncelleme: 12.03.2020 01:53
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund, Parc des Princes'de karşı karşıya geldi.
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Fransız ekibi, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Rakibini 28. dakikada Neymar ve 45+1. dakikada Juan Bernat'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynana mücadelenin son dakikalarında ise büyük bir gerginlik yaşandı.
Karşılaşmanın 88. dakikasında Neymar ile tartışan Emre Can, Brezilyalı yıldıza fiziksel temasta bulununca bir anda tansiyon yükseldi.
PSG'li futbolcular Di Maria ve Marquinhos, Emre Can'ın bu hareketi sonrası oyuncuya doğru koşarken, diğer futbolcular da tartışmaya dahil oldu.