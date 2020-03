Haberler Galeri PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-1'in rövanşında PSG sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. PSG'nin 2-0'lık skorla turladığı karşılaşmaya Emre Can ile Neymar'ın kavgası damga vurdu. Mücadelenin 88. dakikasında Dortmund'un Türk asıllı Alman yıldızı Emre Can çılgına döndü. İlk olarak Neymar'la tartışan Emre Can, ardından Brezilyalı futbolcu Marquinhos'la kapışınca kırmızı kart gördü. İşte o anlar...

12 Mart 2020 Perşembe 01:53 Güncelleme: 12.03.2020 01:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ