Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Valencia ile Atalanta kozlarını paylaştı. İlk mücadeleyi 4-1 gibi farklı ve net bir skorla kazanan İtalyan ekibi, bu kez İspanya deplasmanında sahaya çıktı. Karşılaşmaya ve hatta geceye damga vuran isimse Josip Ilicic oldu. Devler Ligi'ni adeta sallayan 32 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası ortaya çıkan Fenerbahçe ayrıntısı ise dikkat çekti... İşte detaylar...