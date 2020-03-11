Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Valencia ile Atalanta kozlarını paylaştı. İlk mücadeleyi 4-1 gibi farklı ve net bir skorla kazanan İtalyan ekibi, bu kez İspanya deplasmanında sahaya çıktı. Karşılaşmaya ve hatta geceye damga vuran isimse Josip Ilicic oldu. Devler Ligi'ni adeta sallayan 32 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası ortaya çıkan Fenerbahçe ayrıntısı ise dikkat çekti... İşte detaylar...
11 Mart 2020 Çarşamba 07:52
Güncelleme: 11.03.2020 07:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanda, İspanyol temsilcisi Valencia'ya konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk karşılaşmadan 4-1'lik bir skorla ayrılan ve büyük oranda avantajı kapan Atalanta, deplasmanda da şovunu yaptı...
Mücadeleyi 4-3 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Bergamo temsilcisinde bir isim özellikle ön plana çıktı: JosipIlicic.
Ilicic takımı adına 4 gol birden kaydederek hem tarihi bir başarıya imza attı hem de Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu.
DEPLASMANDA 4 GOL!
32 yaşındaki oyuncu, 3. ve 43. dakikalarda penaltıdan ağları sarsarken 71 ile 82. dakikalarda ise gelişen Atalanta ataklarını başarıyla sonuçlandıran isim oldu.