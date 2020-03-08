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Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'yı etkisi altına alırken İtalya'da büyük bir paniğe yol açtı. Yüzlerce kişiye bulaşan bu virüs, Çizme'de ölümlere dahi neden olurken, Serie A'da futbolcuların isyan etmesine sebep oldu. Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada futbolun durdurulmasını talep etti. İşte detaylar...

8 Mart 2020 Pazar 16:56 Güncelleme: 08.03.2020 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





