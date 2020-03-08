Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galeri Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı

Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'yı etkisi altına alırken İtalya'da büyük bir paniğe yol açtı. Yüzlerce kişiye bulaşan bu virüs, Çizme'de ölümlere dahi neden olurken, Serie A'da futbolcuların isyan etmesine sebep oldu. Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada futbolun durdurulmasını talep etti. İşte detaylar...
8 Mart 2020 Pazar 16:56 Güncelleme: 08.03.2020 17:06
Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı

Koronavirüs, İtalya'da hayatı tam anlamıyla felç etti. 5000 kişiden fazla rastlanan koronavirüs, 233 kişinin ölümüne neden oldu.

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Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı

İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını büyümeye devam ediyor... Ülkede futbolcular maçlara çıkmak istemezken oyuncular ve federasyon arasında anlaşmazlık çıktı.

Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı

Federasyon, 1 ay boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıklarken yeni gelişmeler yaşanıyor.

Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı

Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbolcular Birliği, yapmış olduğu açıklamada maçlara çıkmak istemediklerini söylemişlerdi.

Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı

Futbolcular Birliği'nden yapılan açıklamada 'Biz oynasak veya oynamasak ne fark eder? İnsanların hayatları tehlikede. Biz bu şartlar altında oynamak istemiyoruz' denmişti.

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