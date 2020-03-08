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Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'yı etkisi altına alırken İtalya'da büyük bir paniğe yol açtı. Yüzlerce kişiye bulaşan bu virüs, Çizme'de ölümlere dahi neden olurken, Serie A'da futbolcuların isyan etmesine sebep oldu. Dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli, konu ile ilgili yaptığı açıklamada futbolun durdurulmasını talep etti. İşte detaylar...
8 Mart 2020 Pazar 16:56
Güncelleme: 08.03.2020 17:06
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Koronavirüs, İtalya'da hayatı tam anlamıyla felç etti. 5000 kişiden fazla rastlanan koronavirüs, 233 kişinin ölümüne neden oldu.
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İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını büyümeye devam ediyor... Ülkede futbolcular maçlara çıkmak istemezken oyuncular ve federasyon arasında anlaşmazlık çıktı.
Federasyon, 1 ay boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıklarken yeni gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbolcular Birliği, yapmış olduğu açıklamada maçlara çıkmak istemediklerini söylemişlerdi.
Futbolcular Birliği'nden yapılan açıklamada 'Biz oynasak veya oynamasak ne fark eder? İnsanların hayatları tehlikede. Biz bu şartlar altında oynamak istemiyoruz' denmişti.