Daum haber bekliyor
Adaylar arasında yer alan ve sorulara, “Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmayacağım” yanıtını veren Christoph Daum teklif bekliyor.
Adaylar arasında yer alan ve sorulara, "Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmayacağım" yanıtını veren Christoph Daum teklif bekliyor. 66 yaşındaki Alman hocanın, istenmesi halinde tekrar Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazır olduğu ifade edildi.
- 12.3.2020
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Toplam 1
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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