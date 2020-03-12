Daum haber bekliyor

Adaylar arasında yer alan ve sorulara, "Fenerbahçe ile ilgili yorum yapmayacağım" yanıtını veren Christoph Daum teklif bekliyor. 66 yaşındaki Alman hocanın, istenmesi halinde tekrar Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazır olduğu ifade edildi.