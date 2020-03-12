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12 Mart 2020, Perşembe
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Daum haber bekliyor

Daum haber bekliyor

Adaylar arasında yer alan ve sorulara, “ ile ilgili yorum yapmayacağım” yanıtını veren teklif bekliyor.

Adaylar arasında yer alan ve sorulara, " ile ilgili yorum yapmayacağım" yanıtını veren teklif bekliyor. 66 yaşındaki Alman hocanın, istenmesi halinde tekrar Fenerbahçe'nin başına geçmeye hazır olduğu ifade edildi.

  1. 12.3.2020
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