Lider değişti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Lider değişti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Lider değişti! İşte 'de güncel

Lider değişti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

'de 26. hafta öncesi heyecan BtcTurk - karşılaşmasıyla devam etti. Deprem nedeniyle ertelenen 19 .hafta mücadelesinde Trabzonspor, Yeni 'yı 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel ve 26. hafta fikstürü...

'de 26. hafta maçları öncesi heyecan, deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk - 19. hafta maçıyla devam etti.

Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, sarı-siyahlı ekibin tek sayısını Umut Bulut kaydetti.

Alınan 3 puan sonrası Medipol ile aynı puana yükselen Fırtına, averaj farklıyla liderliğe yükseldi. İşte Süper Lig'de güncel ve 26. hafta fikstürü...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Trabzonspor 52

Başakşehir 52

49

49

43

40

40

34

32

Denizlispor 28

Gençlerbirliği 28

27

Yeni Malatya 25

Ç. Rizespor 25

23

23

MKE Ankaragücü 20

19

SÜPER LİG'DE 26. HAFTA FİKSTÜRÜ

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Göztepe

Denizlispor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Gaziantep FK

Konyaspor - Fenerbahçe

Kayserispor - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - İstanbul Başakşehir

Galatasaray- Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 22:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lider değişti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN