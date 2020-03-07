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07 Mart 2020, Cumartesi
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Kaldı 13

Kaldı 13

Çimşir ile 11 maça çıkan Fırtına, ligde hiç yenilmezken, kupada kaybetse de turladı.

devre arasında göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde bugüne kadar 11 maç oynadı. 6 tanesi lig, 5'i ise olmak üzere oynanan bu karşılaşmalarda ligde hiç kaybetmeyen devi, kupada ise sadece Yakutel 'ye deplasmanda 120 dakika sonunda 2-0 mağlup olduğu maç sonrası penaltı atışları sonucu rakibini eledi. Çimşir yönetiminde 11 maç geride kalırken, ligde 11, kupada ise finale kalınması durumunda hedefe ulaşılması için 13 maç kaldı.
  1. 7.3.2020
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