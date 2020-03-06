Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te
Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili ekip Gaziantep'e gitti. Fırtına'yı havaalanında bordo-mavili taraftarlar karşıladı.
Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'nin konuğu olacak Trabzonspor, kente geldi.
Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen bordo-mavililer, kendilerine tezahüratta bulunan taraftarları selamladı. Bazı futbolcular, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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