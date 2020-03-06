Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te

kafilesi 'te

Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te

'in 25'inci haftasında deplasmanda FK'ya konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili ekip Gaziantep'e gitti. Fırtına'yı havaalanında bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

'in 25. haftasında yarın deplasmanda FK'nin konuğu olacak , kente geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen bordo-mavililer, kendilerine tezahüratta bulunan taraftarları selamladı. Bazı futbolcular, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

  1. 06.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN