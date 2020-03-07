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07 Mart 2020, Cumartesi
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Mikel: Külliyen yalan

Mikel: Külliyen yalan

Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu için basınında ''den antrenörlük teklifi aldı' haberleri yapılırken, yıldız futbolcu bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

Bordo-mavililerin tecrübeli futbolcusu için basınında ''den antrenörlük teklifi aldı' haberleri yapılırken, yıldız futbolcu bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. 32 yaşındaki ön libedo, "Dürüst olmak gerekirse bu tür hikayelerin nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Haberlere şaşırdım çünkü ben ve kulübüm, antrenörlük işi ile ilgili Chelsea yönetimiyle toplantı yapmadık. Sonuçta Chelsea benim evim ama böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
  1. 7.3.2020
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