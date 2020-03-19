Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor

Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor

Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, gözler gelecek sezona çevrildi. Sarı lacivertli mevcut yönetim, bir daha teknik direktör konusunda sıkıntı yaşamak istemezken, 2021 yılında olmasını istediği Fenerbahçe'nin 'futbol aklını' belirledi. İşte Fenerbahçe'nin yepyeni sistemi ve o sistemin içerisinde yer alacak 3 kritik isim.
19 Mart 2020 Perşembe 09:51 Güncelleme: 19.03.2020 09:51
Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu 3 isme emanet ediyor

Fenerbahçe, önceki gün resmi sitesinden yaptığı duyuruyla Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile temas kurulduğunu ancak görüşmelerin sezon sonuna kadar dondurulduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu 3 isme emanet ediyor

KOŞUKAVAK BİRLEŞTİRİCİ BAĞ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin Koşukavak'ı teknik direktör olarak düşünmediği, üst yapı ile altyapı arasında köprü görevini vermeyi planladığı bildirildi.

Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu 3 isme emanet ediyor

Ali Koç yönetimi, bu uygulamaya aslında David Badia ile başlamıştı. Comolli'nin ardında göreve başlayan Badia, kişisel sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz yaz bu görevden ayrıldı.

Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu 3 isme emanet ediyor

Fenerbahçe'nin sportif direktörlük ve futbol takımları arasında köprü olacak bir isim konusunda ısrarcı olduğu ve bu konuda arayışın sürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu 3 isme emanet ediyor

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Gelecek yıl sportif direktör çok yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak. Yalçın Koşukavak, Belözoğlu önderliğinde kurulacak ekipte yer alacak.

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