Haberler Galeri Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor

Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor

Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, gözler gelecek sezona çevrildi. Sarı lacivertli mevcut yönetim, bir daha teknik direktör konusunda sıkıntı yaşamak istemezken, 2021 yılında olmasını istediği Fenerbahçe'nin 'futbol aklını' belirledi. İşte Fenerbahçe'nin yepyeni sistemi ve o sistemin içerisinde yer alacak 3 kritik isim.

19 Mart 2020 Perşembe 09:51 Güncelleme: 19.03.2020 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





