Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması
Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut Nayir ve Galatasaray'ın milli oyuncusu Şener Özbayraklı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. İki futbolcu da hijyenin önemine değinirken yetkili makamların uyarılarına uyulması gerekildiğine dikkati çekti.
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Şener Özbayraklı ve Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve yaşanan son durum hakkında açıklamalarda bulundu.
ŞENER ÖZBAYRAKLI: BİR ÖMÜR SEVDİKLERİMİZLE GÖRÜŞEBİLMEMİZ İÇİN BİR SÜRE KÜSEBİLİRİZ
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, sevdiklerimizi korumak için onlarla görüşemeye ara verelim mesajı verirken, "Sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimizi değil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları düşünmemiz gerekiyor. Nasıl önlem alınması gerektiğine yönelik bilgilendirmeler yapıldı, bunlara özen gösterelim. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz" dedi.
UMUT NAYİR: YETKİLİLERİN VE MAKAMLARIN DİREKTİFLERİNE UYALIM
Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut Nayir, koronovirüs için yetkili makamların belirlediği kurallara uymanın önemini dile getirirerek, "Dünya çapındaki bir salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Yakın zamanda ülkemizde de artış göstermeye başladı. Liglerin ertelenmesiyle bir sporcularda sosyal izolasyona girdik ve mümkün olduğunda dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Bireysel ve çevremizde insanlarında hijyenine dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilinçli olalım. Özellikle devlet yetkililerinin ve makamlarının paylaştığı direktiflere uyalım ki bu salgın büyümesin, üstesinden birlikte gelelim. Buna yürekten inanıyorum. Kendinize ve çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Dışarıya çıkmayın. Sağlıkla kalın" diye konuştu.
- 21.03.2020
- Güncelleme: 21.03.2020 10:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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