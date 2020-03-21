Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Beşiktaşlı ve Galatasaraylı 'dan koronavirüs için birlik açıklaması

Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet  ve 'ın milli oyuncusu , dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. İki futbolcu da hijyenin önemine değinirken yetkili makamların uyarılarına uyulması gerekildiğine dikkati çekti.

'ın tecrübeli oyuncusu ve Beşiktaş'ın golcüsü dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve yaşanan son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞENER ÖZBAYRAKLI: BİR ÖMÜR SEVDİKLERİMİZLE GÖRÜŞEBİLMEMİZ İÇİN BİR SÜRE KÜSEBİLİRİZ
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, sevdiklerimizi korumak için onlarla görüşemeye ara verelim mesajı verirken, "Sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimizi değil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları düşünmemiz gerekiyor. Nasıl önlem alınması gerektiğine yönelik bilgilendirmeler yapıldı, bunlara özen gösterelim. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz" dedi.

UMUT NAYİR: YETKİLİLERİN VE MAKAMLARIN DİREKTİFLERİNE UYALIM
Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut Nayir, koronovirüs için yetkili makamların belirlediği kurallara uymanın önemini dile getirirerek, "Dünya çapındaki bir salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Yakın zamanda ülkemizde de artış göstermeye başladı. Liglerin ertelenmesiyle bir sporcularda sosyal izolasyona girdik ve mümkün olduğunda dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Bireysel ve çevremizde insanlarında hijyenine dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilinçli olalım. Özellikle devlet yetkililerinin ve makamlarının paylaştığı direktiflere uyalım ki bu salgın büyümesin, üstesinden birlikte gelelim. Buna yürekten inanıyorum. Kendinize ve çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Dışarıya çıkmayın. Sağlıkla kalın" diye konuştu.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 10:07
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