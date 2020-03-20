UEFA'dan kulüplere iyi haber geldi. Koronavirüs sebebiyle Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, bütün takımlar maddi anlamda sıkıntıya girmişti. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere verdiği sürenin uzatıldığını açıkladı.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi ve kulüplerin ekonomik olarak ciddi bir kayıp yaşamasının olası olması nedeniyle, Finansal Fair Play konusunda "esneklik" yapmaya karar verdi.
UEFA'nın, 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük ekonomik sınavdan geçen Avrupa futbolunu ayakta tutabilmek için finansal olarak hamleler yapmaya hazırlandığı açıklandı.
"KONTROL DIŞINDA GELİŞMELER VAR"
The Athletic'e konuşan UEFA yetkilisi, "Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler ya da sıra dışı olaylar, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve ona göre kararlar verilecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan UEFA'nın, ödemelerinde gecikmeler olan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a kadar da uzatma kararı aldığı ve önümüzdeki aylar için de ayrıca değerlendirme yapılacağı belirtildi.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 23:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan iyi haber geldi! Koronavirüs ve FFP... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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