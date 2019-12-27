Manchester City yanlışlıkla Messi'yi transfer etmek istemiş
Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester City'nin eski patronu Messi için flaş bir itirafta bulundu. 2008 yılında yaşanan bi olay anlatan Garry Cook, Barcelona'ya Messi için bir yanlış anlaşılma sonucu 70 milyon poundluk transfer teklifi yaptıklarını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester City'de 2008-2011 yılları arasında CEO'luk görevini yürüten Garry Cook, ilk yılında yaşadığı ilginç bir olayı The Athletic'e anlattı.
2008 yılında kulüp sahibi Thaksin Shinawatra ile çalışan isimlerden biri olan Pairoj Piempongsant ile telefonla yapılan toplantıda yaşanan yanlış anlaşılma sonucu meydana gelen olayları şu şekilde anlattı:
"Konferans görüşmesi yapıyorduk. Pairoj, transferlerden ötürü başını belaya sokan Paul Aldridge ile hararetli bir şekilde konuşuyordu. Paul, işlerin kontrolden çıktığını ve ne yapılması gerektiğini sordu. Bu esnada kendisine masaj yaptıran Pairoj 'İşte orası, orası çok kötü (Very messy, messy, it getting messy)' ifadelerini kullandı. O an iletişimde bir sorun yaşadık ve biz Pairoj'un dediğini 'Messi'yi almamız gerekiyor' şeklinde anladık"
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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