Manchester City yanlışlıkla Messi'yi transfer etmek istemiş

İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester City'de 2008-2011 yılları arasında CEO'luk görevini yürüten Garry Cook, ilk yılında yaşadığı ilginç bir olayı The Athletic'e anlattı.

2008 yılında kulüp sahibi Thaksin Shinawatra ile çalışan isimlerden biri olan Pairoj Piempongsant ile telefonla yapılan toplantıda yaşanan yanlış anlaşılma sonucu meydana gelen olayları şu şekilde anlattı:

"Konferans görüşmesi yapıyorduk. Pairoj, transferlerden ötürü başını belaya sokan Paul Aldridge ile hararetli bir şekilde konuşuyordu. Paul, işlerin kontrolden çıktığını ve ne yapılması gerektiğini sordu. Bu esnada kendisine masaj yaptıran Pairoj 'İşte orası, orası çok kötü (Very messy, messy, it getting messy)' ifadelerini kullandı. O an iletişimde bir sorun yaşadık ve biz Pairoj'un dediğini 'Messi'yi almamız gerekiyor' şeklinde anladık"