Messi Barcelona'ya sözleşme şartını sundu! 4 transfer... - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Haberleri Messi Barcelona'ya sözleşme şartını sundu! 4 transfer...

Messi 'ya sözleşme şartını sundu! 4 ...

Messi Barcelona'ya sözleşme şartını sundu! 4 transfer...

devi 'nın süperstarı , 2021'de sona erecek sözleşmesi dahilinde Katalanlar ile yeni bir mukaveleye imza atmak için kulübüne ilginç bir şart sundu.

ile olan sözleşmesi 2021'de sona erecek olan kulüpten sürpriz bir talepte bulundu.

İspanyol basınında yer alan haberde, Messi'nin babasının Barcelona Başkanı ile yaptığı görüşmelerde ekonomik olarak anlaşmaya vardığı ancak Arjantinli yıldızın takıma 4 takviye yapılmasını istediği kaydedildi.

Stoper, sağ bek, orta sahaya yapılmasını istediği belirtilen Messi'nin, PSG'den Kylian Mbappe'nin de transferini talep ettiği ifade edildi.

Dünyanın en çok kazanan oyuncusu olan Lionel Messi, şu anda Barcelona'dan yıllık 40 milyon euro maaş alıyor.

  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Messi Barcelona'ya sözleşme şartını sundu! 4 transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN