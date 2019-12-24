İspanya La Liga devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, 2021'de sona erecek sözleşmesi dahilinde Katalanlar ile yeni bir mukaveleye imza atmak için kulübüne ilginç bir şart sundu.
Barcelona ile olan sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Lionel Messi kulüpten sürpriz bir talepte bulundu.
İspanyol basınında yer alan haberde, Messi'nin babasının Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptığı görüşmelerde ekonomik olarak anlaşmaya vardığı ancak Arjantinli yıldızın takıma 4 takviye yapılmasını istediği kaydedildi.
Stoper, sağ bek, orta sahaya transfer yapılmasını istediği belirtilen Messi'nin, PSG'den Kylian Mbappe'nin de transferini talep ettiği ifade edildi.
Dünyanın en çok kazanan oyuncusu olan Lionel Messi, şu anda Barcelona'dan yıllık 40 milyon euro maaş alıyor.
- 24.12.2019
- İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! İlk görüşme yapıldı
- Hıncal Uluç'tan flaş yorum: Ali Koç arkasına Federasyonu almış!
- Fatih Terim'i çıldırtan gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- İşte Ersun Yanal'ı kızdıran görüşme! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
-
Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
-
Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
-
Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Messi Barcelona'ya sözleşme şartını sundu! 4 transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.