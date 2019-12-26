Barcelona ısrar edecek

Katalan kulübünün önümüzdeki yaz ilk hedefi eski yıldızı Neymar olacak. Barça, 27 yaşındaki Sambacı'yı PSG'ye sattıktan sonra bu bölgeye milyon eurolar harcasa da yerini bir türlü dolduramadı. Yıldız futbolcu için bir kez daha 222 milyon euro ödenmesi bekleniyor.