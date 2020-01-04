MAÇ SONUCU Espanyol 2-2 Barcelona - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 2-2

MAÇ SONUCU Espanyol 2-2 Barcelona

'nın 19. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak ile puanını eşitleyen , sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı.

1. Futbol Ligi'nin () 19. haftasında oynanan derbi maçında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Espanyol, 23. dakikada David Lopez'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, (Dk. 50) ve 'ın (Dk. 58) golleriyle 2-1 öne geçti.

Barcelona'da orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, 75. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin eksikliğini iyi değerlendiren Espanyol, 88. dakikada Wu Lei'nin golüyle skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince derbi 2-2 sona erdi.

Bu skorla puanını 40'a çıkaran Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider bitirdi. Katalan takımıyla aynı puanda olan ise ikinci sırada yer aldı.

La Liga'da 3'üncü ve 4'üncü Sevilla'nın da 35'er puanı bulunuyor.

Ligde son sırada olan Espanyol'un 11 puanı var.

  1. 05.01.2020
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