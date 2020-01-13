Valverde dönemi sona erdi! İşte Barcelona'nın yeni hocası
İspanya La Liga devi Barcelona, 55 yaşındaki İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde ile yollarını ayırırken, bir dönem Real Betis'i çalıştıran Quique Setien'in takımın başına getirildiğini duyurdu.
İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e elenen ve La Liga'da da beklentilerin altında kalan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde ile yollar ayrıldı.
Valverde'nin yerine eski futbolcusu Xavi'ye teklif yapan Katalan ekibi, 39 yaşındaki İspanyol antrenörün etik olarak bu teklifi şimdi kabul edemeyeceğini belirtmesi üzerine, Bir dönem Real Betis'i çalıştıran 61 yaşındaki Quique Setien'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi.
Öte yandan Barcelona'nın eski Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya teklif götürdüğü ve Pochettino'nun bu teklifi reddettiği öğrenildi.
- 14.01.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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