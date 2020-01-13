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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Valverde dönemi sona erdi! İşte 'nın yeni hocası

Valverde dönemi sona erdi! İşte Barcelona'nın yeni hocası

İspanya devi , 55 yaşındaki İspanyol ile yollarını ayırırken, bir dönem 'i çalıştıran 'in takımın başına getirildiğini duyurdu.

yarı finalinde 'e elenen ve 'da da beklentilerin altında kalan 'da ile yollar ayrıldı.

Valverde'nin yerine eski futbolcusu Xavi'ye teklif yapan Katalan ekibi, 39 yaşındaki İspanyol antrenörün etik olarak bu teklifi şimdi kabul edemeyeceğini belirtmesi üzerine, Bir dönem 'i çalıştıran 61 yaşındaki 'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

Öte yandan Barcelona'nın eski Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya teklif götürdüğü ve Pochettino'nun bu teklifi reddettiği öğrenildi.

  1. 14.01.2020
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