Valverde dönemi sona erdi! İşte Barcelona'nın yeni hocası

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e elenen ve La Liga'da da beklentilerin altında kalan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde ile yollar ayrıldı.

Valverde'nin yerine eski futbolcusu Xavi'ye teklif yapan Katalan ekibi, 39 yaşındaki İspanyol antrenörün etik olarak bu teklifi şimdi kabul edemeyeceğini belirtmesi üzerine, Bir dönem Real Betis'i çalıştıran 61 yaşındaki Quique Setien'i teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

Öte yandan Barcelona'nın eski Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya teklif götürdüğü ve Pochettino'nun bu teklifi reddettiği öğrenildi.