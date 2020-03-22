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22 Mart 2020, Pazar
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'o'dan 'ya duygusal mesaj!

Samuel Eto'o'dan Ronaldinho'ya duygusal mesaj!

Sahte pasaport düzenlemekten Paraguay'da tutuklanıp hapis cezası alan efsane futbolcu 'ya 'o'dan destek geldi. yıldız, bir dönem 'da büyük başarılara imza attığı eski takım arkadaşı için hesabından video paylaşıp, "Sana içimden geçenleri anlatamam. Çünkü neler yaşadığını hayal edemiyorum. olan her şeyi yapmak için bana güvenebilirsin. Senin için elimden geleni yapacağım...Seni çok seviyorum" ifadesini kullandı.

efsne futbolcu , sahte pasaport düzenlemekten Paraguay'da tutuklanıp hapse atılmıştı. Ronaldinho'nun 'dan takım arkadaşı 'o ise efsane futbolcuya duygusal bir mesaj gönderdi.

"SENİN İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

yıldız hesabından yayınladığı videoda, "Sana içimden geçenleri anlatamam. Çünkü neler yaşadığını hayal edemiyorum. olan her şeyi yapmak için bana güvenebilirsin. Senin için elimden geleni yapacağım...Seni çok seviyorum" ifadesini kullandı.

İki yıldız 2004 ile 2008 yılları arasında birlikte forma giydikleri Barcelona'da birçok büyük başarıya imza atmışlardı.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 19:01
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