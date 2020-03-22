Samuel Eto'o'dan Ronaldinho'ya duygusal mesaj!

Brezilyalı efsne futbolcu Ronaldinho, sahte pasaport düzenlemekten Paraguay'da tutuklanıp hapse atılmıştı. Ronaldinho'nun Barcelona'dan takım arkadaşı Samuel Eto'o ise efsane futbolcuya duygusal bir mesaj gönderdi.

"SENİN İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Kamerunlu yıldız sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Sana içimden geçenleri anlatamam. Çünkü neler yaşadığını hayal edemiyorum. Gerekli olan her şeyi yapmak için bana güvenebilirsin. Senin için elimden geleni yapacağım...Seni çok seviyorum" ifadesini kullandı.

İki yıldız 2004 ile 2008 yılları arasında birlikte forma giydikleri Barcelona'da birçok büyük başarıya imza atmışlardı.