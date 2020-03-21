Ronaldinho 40. yaşına hapishanede girdi!

Ronaldinho... Asıl adı Ronaldo de Assís Moreira olan bir Brezilya efsanesi, 40. yaş gününü kutladı.

Futbolculuk kariyerinde sayısız kupalar kazanan, başarılar elde eden ve madalyaları evinde götüren eski Brezilyalı süperstar, yeni yaşını buruk bir şekilde kutladı.

21 Mart 1980 doğumlu Ronaldinho, kariyeri boyunca Gremia, Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Plamengo, Atlético Mineiro, Querétaro FC ve Fluminense'de forma gitmişti.

Brezilya Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde oynayan Brezilyalı eski süperstar, A Milli Takım kariyerinde 97 müsabakada rol aldı ve 33 gole imza attı. Öte yandan Ronaldinho, kulüp performansıyla da göz doldurdu. Forma giydiği resmi müsabakalar baz alındığında Ronaldinho, 529 karşılaşmada 196 gol attı ve 161 asist yaptı.

NEDEN HAPİSTE?

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Ronaldinho, Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.